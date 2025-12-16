Sin acuerdo sobre sanciones por no votar ante reforma electoral

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) mantienen discrepancias frente a las posibles sanciones que aplicarían para ciudadanos y candidatos en las campañas y jornadas de votación, ante una reforma en materia electoral.

Este martes, al mediodía, los consejeros discutieron, de manera virtual y privada, la ruta que tomarán para integrar sus propuestas de reforma sin que alguna quede fuera y pueda presentarse ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral el próximo 12 de enero.

¿Qué sanciones se proponen para ciudadanos y candidatos?

La reunión, que algunos consejeros consultados por EL UNIVERSAL calificaron como "preliminar", duró poco más de dos horas y también se abordó la pertinencia de que la reforma electoral mantenga con vida a los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES).

Esta determinación del INE choca con las consideraciones que la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer la mañana de este martes, cuando dijo que los OPLES deberían desaparecer por generar "más burocracia" en los procesos electorales y duplicar sus funciones con el organismo electoral federal.

Al inicio de la reunión de este martes, los consejeros recibieron de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, su propuesta formal de consideraciones hacia una reforma electoral y todos estuvieron de acuerdo en revisarla.

Acciones del INE ante la reforma electoral

También mantuvieron su acuerdo de la semana pasada de enviar cada quien sus propuestas a la Secretaría Ejecutiva y ésta les informó de los avances en la integración de cada una en un documento unificado.

Algunas de las discrepancias que volvieron a aflorar en la reunión fue el tema de la obligatoriedad del voto y de que los ciudadanos que no ejerzan funciones de casilla y hayan sido sorteados puedan tener sanciones.

Una más tiene que ver con algunos conceptos que los consejeros creen deben incluirse en una reforma electoral, como el caso de la precampaña interna de los partidos políticos rumbo a las campañas electorales.

Discrepancias sobre la existencia de los OPLES

Las discusiones en el INE reflejan la complejidad de la reforma electoral y las diferentes visiones sobre cómo debe estructurarse el sistema electoral en el país. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas serán cruciales para el futuro de la democracia en México.