Discrepan en INE por gasto de 2024

"Presidenta, la invito a revisar las comisiones que tuvimos y todo el trabajo colectivo que se hizo; se fueron analizando las observaciones planteadas por el OIC. Hay que saber antes de posicionar descalificativos, no hay un antes y un después en el Instituto Nacional Electoral".

Taddei respondió que sí conocía la elaboración del presupuesto del organismo, el profesionalismo del personal y la estructura operativa.

"Le pediría a la consejera Zavala que así como me pide estar atenta y no hablar cosas que no son sobre el presupuesto, decirle que mi comentario en la Cámara de Diputados y en la Junta General Ejecutiva es el siguiente: en el servicio público se estila, por lo regular, incrementar presupuestos para que cuando se reduzcan nos quede exactamente lo que requerimos", apuntó.

"Mi promesa fue no estar en esas prácticas, que son nocivas para la República, y ni fuera ni dentro del Instituto caer en esas prácticas de incrementar por incrementar", afirmó Taddei.

El Consejo General aprobó que la comisión para elaborar el presupuesto 2024 sea presidida por la consejera Carla Humphrey, y se integrada por los tres consejeros nuevos, Rita López, Jorge Montaño y Arturo Castillo, así como Martín Faz.