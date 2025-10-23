Alito Moreno se reúne con dirigentes del PRI de los 32 estados

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, encabezó una reunión de evaluación y seguimiento con las estructuras de los 32 Comités Directivos Estatales del partido.

¿Qué ocurrió?

A los dirigentes estatales y a los liderazgos de los sectores y organizaciones en todo el país les aseguró que en el PRI "estamos firmes, listos, unidos y decididos a competir con el apoyo de nuestra militancia y de las familias mexicanas".

Durante el encuentro, celebrado de manera virtual, el senador y dirigente nacional del tricolor sostuvo que "somos el partido de la gente".

Al informar de la reunión, en un mensaje publicado en sus redes sociales, Alejandro Moreno destacó que el PRI es un partido que trabaja todos los días en el territorio, con el pueblo de México, escuchando, atendiendo y resolviendo.

¿Cuál es la respuesta de los dirigentes?

Sostuvo que el partido tricolor trabaja con capacidad, con organización y, sobre todo, con valentía y cercanía, y les demandó ir "con todo, porque luchar por México vale la pena. Porque sabemos gobernar. Porque podemos devolverle el rumbo al país. Y porque tenemos con qué defender la Patria".