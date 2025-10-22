Minuto de silencio por Bernardo Bravo

El pleno de la Cámara de Diputados, rindió un minuto de silencio por el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, quien fue ultimado luego de denunciar extorsión por parte del crimen organizado.

“Debemos detener esta sesión para hablar de una tragedia que ha sacudido a los trabajadores, a las familias, y a todos los michoacanos. Han asesinado al empresario y líder citricultor Bernardo Bravo Manríquez, a quien le fue retirada la escolta y la seguridad que le habían asignado porque ya había denunciado amenazas por defender a los limoneros de las extorsiones del crimen organizado. En Michoacán somos gente que produce, que trabaja, que cultiva el campo y saca adelante a sus familias, pero al parecer los michoacanos tenemos dos enemigos; el crimen organizado y el gobierno Federal. Queremos justicia para Bernardo Bravo”, declaró el diputado del PAN, José Manuel Hinojosa Pérez, quien solicitó el minuto de silencio.