Consejero del INE plantea boleta extra

El consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Uuc-kib Espadas Ancona, propuso que los diputados plurinominales sean votados mediante una boleta separada como parte de la reforma electoral que impulsa el gobierno federal, al considerar que el actual mecanismo no permite a la ciudadanía conocer con claridad a quién está eligiendo.

Aunque la reforma presentada por el INE mantiene en 200 el número de diputaciones plurinominales, Espadas planteó modificar la forma de su elección, de modo que los candidatos realicen campañas abiertas y visibles. A su juicio, esto obligaría a los partidos políticos a postular perfiles con respaldo ciudadano y evitar la inclusión de aspirantes sin legitimidad social.

¿Qué propone Uuc-kib Espadas Ancona sobre los plurinominales?

El consejero defendió la necesidad de conservar una Cámara de Diputados integrada por 500 legisladores, al considerar que ese número es apenas suficiente para reflejar la diversidad social, cultural y territorial del país. Propuso que 300 diputados se elijan en circunscripciones estatales y que los 200 plurinominales se definan en cinco grandes regiones nacionales.

Espadas explicó que, actualmente, los ciudadanos votan por los plurinominales de manera indirecta y poco transparente, ya que al sufragar por un candidato de mayoría relativa también respaldan listas plurinominales sin plena conciencia de ello. Por ello, insistió en que una boleta independiente permitiría un voto más informado y directo.

Detalles de la reforma electoral presentada por el INE

En otro punto, el consejero se manifestó en contra de incorporar el voto electrónico o por internet en la reforma electoral, al advertir que no existen garantías suficientes para proteger la identidad del votante ni la secrecía del sufragio. Señaló que, a diferencia del voto en urna física, los sistemas electrónicos obligan a confiar únicamente en la autoridad electoral, lo que podría debilitar la certeza del proceso democrático.

¿Por qué se rechaza el voto electrónico en la reforma electoral?

La propuesta de Espadas busca fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en el proceso electoral, asegurando que los votantes tengan un papel más activo y consciente en la elección de sus representantes.