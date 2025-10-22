Diputados de Morena obligados a asistir a sesión tras escándalo

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, emitió una circular con los nombres de 80 diputadas y diputados que deberán acudir de manera obligatoria a la sesión de este miércoles.

Lo anterior, por recomendación de la Presidencia de la República, que de acuerdo con Monreal Ávila, ya emitió un llamado de atención por el escándalo del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco por jugar pádel durante una sesión semipresencial.

"A partir de la próxima Sesión del Pleno, asistirán un número aproximado de 80 diputadas y diputados que incluyen a los que se enuncian en el Primero, Segundo y Cuarto, criterio, incorporando adicionalmente el listado del Grupo Parlamentario en orden alfabético", señala el oficio que fue enviado este martes a las y los diputados de Morena.

Lista de diputados obligados a asistir

En la lista de quienes deberán estar presentes destaca:

Cuauhtémoc Blanco Bravo

Francisco Javier Borrego Adame

Hilda Araceli Brown

Mario Miguel Carrillo Cubillas

Alejandro Carvajal Hidalgo

Armando Corona Arvizu

Hugo Eric Flores Cervantes

Fernando Jorge Castro Trenti

Katia Alejandra Castillo Lozano

Julieta Kristal Vences Valencia

La lista fue anunciada en la reunión previa de este martes. Monreal reconoció ante diputadas y diputados federales que ya recibió una llamada de atención desde Palacio Nacional por las constantes faltas de las y los diputados federales de Morena, que incluso, ya han puesto en riesgo las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Liderazgos de Morena en San Lázaro

En la lista también se incluye a todos los liderazgos de Morena en San Lázaro: