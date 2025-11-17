Abusan diputados de permisos para no ir al pleno

CIUDAD DE MÉXICO.- Los diputados federales de todas las bancadas han abusado del uso de justificantes y permisos de la Mesa Directiva para evitar descuentos por inasistencias, pese a que la mayoría de las sesiones del pleno siguen siendo semipresenciales. De acuerdo con un recuento realizado por EL UNIVERSAL, del 1 de septiembre de 2024 al 10 de octubre de 2025 se acumularon mil 19 justificantes y 265 permisos otorgados a legisladores para no aparecer como faltistas.

Morena encabeza la lista con 310 justificantes y 174 permisos. Le siguen el PAN con 251 justificantes; el Partido Verde con 201 justificantes y 19 permisos; el PRI con 125 justificantes y 23 permisos; el PT con 85 justificantes y 18 permisos; y Movimiento Ciudadano con 43 justificantes y ningún permiso. Incluso hay diputados con niveles de hasta 30% de inasistencias a las 73 sesiones realizadas.

El trabajo remoto durante sesiones semipresencia-

les ha derivado en episodios polémicos. Entre los casos más notorios destaca el del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco, quien fue exhibido jugando pádel durante una sesión de comisiones. Otro episodio fue la sesión de la Comisión de Presupuesto, en la que solo un diputado de 58 asistió de manera presencial, aunque se aprobaron decisiones relevantes.

Entre los legisladores con menos asistencia figura Mónica Becerra Moreno, del PAN, con apenas 22 sesiones registradas antes de solicitar licencia para ocupar un cargo en el DIF de Aguascalientes. La acompañan en la lista Magaly Armenta Oliveros y Carmen Patricia Armendáriz, de Morena, con 50 y 51 asistencias, respectivamente, así como integrantes del PVEM que completan la mayoría del top ten.