Impulsan consultas para revocación de mandatos

Entre reclamos por tratarse de una simulación, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron por mayoría de votos la realización de cuatro foros para ampliar el debate sobre la reforma al artículo 35 de la Carta Magna en materia de revocación de mandato.

El acuerdo, que no establece las fechas en que se llevarán a cabo dichos ejercicios, se avaló por 18 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como seis sufragios en contra del PRI, PAN y MC.

"Se aprueba la realización de dos sesiones de consulta a especialistas para profundizar en el estudio y análisis de la iniciativa que reforma las fracciones VIII y IX del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato, presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar", señala el documento que fue aprobado y que durante el debate se modificó para realizar cuatro foros.

Detalles sobre la reforma al artículo 35 de la Constitución

El texto establece que la primera consulta con especialistas sería este lunes 8 de diciembre, mientras que la segunda consulta se realizaría "con fecha y horario por definir".

"No podemos acompañar un acuerdo sin reglas claras. Incluso, el acuerdo estipulaba que la primera consulta fuera hoy [ayer], o sea, no tenemos claro ni fechas ni a quién se va a atender. Los parlamentos abiertos no deben convertirse en simples escenografías donde se escucha, pero no se atiende. La participación ciudadana merece respeto, no simulación", reclamó la diputada del PAN Nohemí Luna.

Reacciones de los diputados ante la aprobación de foros

El documento también restablece que las sesiones de consulta tendrán una duración máxima de cuatro horas, divididas en dos bloques de duración de dos horas cada uno. En cada bloque podrán participar hasta cuatro ponentes especialistas en la materia.

Al respecto, la diputada de MC Iraís Reyes advirtió que escuchar a cuatro ponentes por sesión resulta restrictivo y no es incluyente.