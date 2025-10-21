Cuauhtémoc Blanco se va de pinta

El diputado morenista Cuauhtémoc Blanco Bravo fue captado jugando pádel durante la sesión para discutir la Ley de Aguas Nacionales.

En sesión remota de la Comisión de Presupuesto, los diputados se encontraban discutiendo la opinión sobre la Ley de Aguas Nacionales cuando se le pidió al ex futbolista emitir su voto.

Al abrir la cámara y micrófono de su dispositivo móvil, se observó que Blanco Bravo se encontraba en la cancha con raqueta en mano.

"Cuauhtémoc Blanco, si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias", se oye decir al ex americanista.

Enseguida, la diputada Merilyn Gómez Pozos le pide que emita su voto, pero el exfutbolista, evidentemente distraído, se limita a decir "muchas gracias".