Se accidentan tres diputadas del PVEM en carretera de SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.

La tarde de este sábado tres diputadas potosinas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sufrieron un accidente automovilístico mientras se trasladaban rumbo al municipio de Real de Catorce en el altiplano potosino.

De acuerdo con los primeros reportes, las legisladoras locales Jaquelín Jauregui y Diana Ruelas viajaban junto a la diputada federal Graciela Gaitán rumbo al municipio de Real de Catorce para participar en la toma de protesta de los comités municipales en ese y otros municipios del altiplano potosino.

Sin embargo, en el trayecto, la camioneta tipo Cherokee en color negro en la que viajaban se volcó y salió del camino, causando diversas lesiones a las diputadas.

Según información del personal de Comunicación del Congreso del Estado, las diputadas fueron atendidas de forma inmediata al ser trasladadas a recibir atención médica al hospital de Matehuala y se reportan estables.