Sheinbaum renueva consulados en EE.UU. para reforzar apoyo a migrantes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los cambios en los consulados de México en Estados Unidos se dieron en parte "porque había muchos cónsules que pensaban que su trabajo era la parafernalia de la diplomacia".

La jefa del Ejecutivo federal indicó que se optó por sustituir a estos diplomáticos por mejores perfiles para poder hacer frente a las políticas antimigrantes del gobierno de Donald Trump.

"Hicimos un cambio muy importante en los Consulados porque había muchos cónsules que pensaban que su trabajo era la parafernalia de la diplomacia, en un momento en donde nuestros connacionales los necesitaban.

"Nos reunimos, les pedimos que participaran activamente dentro del marco de la ley y del respeto a la política de Estados Unidos, pero en la defensa de las y los mexicanos allá".

En Palacio Nacional, la Mandataria federal indicó que había muchas quejas por parte de paisanos, por lo que se optó por personal con más sensibilidad y capacidad para apoyarlos.