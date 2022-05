Dimite responsable de espacio aéreo en plena polémica por ´incidentes graves´

En su carta de renuncia, Hernández Sandoval expresa su decisión de dimitir con carácter de "irrevocable". "Deseo manifestar que me han sido cubiertas todas las prestaciones a las que tengo derecho, así como los sueldos, que he devengado hasta esta fecha. Por último, deseo expresarle mi agradecimiento por el tiempo en que me permitió formar parte de su equipo de trabajo, deseando el mayor de los éxitos en la encomienda que tiene usted asignada", indica el escrito de la renuncia dirigido al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganís Díaz Leal. Hernández Sandoval era director del Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) desde 2018.

SEÑALA

Defiende Obrador el rediseño

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el rediseño del espacio aéreo, dijo que los controladores son muy buenos y que no hay peligro para los aviones.

En la mañanera se cuestionó al Mandatario sobre el incidente en el AICM en el que dos aviones de Volaris estuvieron cerca de colisionar la noche del sábado y afirmó que habrá una reunión en la Secretaría de Gobernación para tratar el tema.

-¿Hay un problema con el rediseño del espacio aéreo?, se le preguntó.

"No, no existe, lo que hay son resistencias muy alentadas por el conservadurismo", indicó.