Madres Buscadoras de Sonora logran reencuentro de Don Otilio con su familia

Después de 17 años de ausencia, Don Otilio Lorenzo Cruz, originario de Veracruz, finalmente volvió a los brazos de su familia.

El emotivo reencuentro fue posible gracias a las Madres Buscadoras de Sonora quienes lo encontraron en un albergue y lo publicaron en sus redes sociales. Entonces, su familia lo reconoció.

Don Otilio de 77 años de edad, fue localizado por sus familiares a través de internet, tras descubrir que se encontraba en la Casa Hogar Madre Teresa de Calcuta del Poblado Miguel Alemán, en Hermosillo, Sonora.

Esta inesperada conexión digital encendió una chispa de esperanza en una historia que parecía haberse quedado sin capítulos.

Sin perder tiempo, el DIF Sonora activó un operativo de acompañamiento humano y logístico, trabajando de la mano con las autoridades municipales de Tatahuicapan para asegurar un regreso digno y seguro para Don Otilio.

El reencuentro fue un momento profundamente emotivo. Al llegar a su hogar, los abrazos que por años habían quedado suspendidos en la memoria, finalmente pudieron darse. Lágrimas, sonrisas, y un silencio lleno de significado acompañaron el regreso de un padre, de un hermano, de un hijo que muchos daban por perdido.

Este acto de solidaridad institucional y amor familiar nos recuerda que nunca es tarde para volver a casa, y que la empatía y la tecnología, bien empleadas, pueden abrir caminos donde antes solo había distancia.

DIF Sonora reiteró su compromiso con la protección de personas en situación vulnerable y agradeció la disposición del ayuntamiento veracruzano para hacer posible este reencuentro que hoy da esperanza a muchas otras familias.