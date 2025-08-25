FGR pierde caso contra ex esposa de Lozoya por fraude fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) perdió en forma definitiva el caso contra la ex esposa de Emilio Lozoya, Marielle Helene Eckes, por un supuesto fraude al fisco de 909 mil 400 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el 2013.

En cumplimiento a una sentencia de amparo, el juez de control Juan Morales Nieves, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, negó a la FGR la orden de aprehensión contra la ciudadana alemana por el delito de defraudación fiscal equiparada.

De acuerdo con el fallo, esta imputación carece de méritos porque la ex pareja de Lozoya no era contribuyente en las fechas en que le atribuyeron el delito y, por lo tanto, no ocasionó un perjuicio a la hacienda pública.

La FGR sostuvo todo el tiempo que la ciudadana alemana no reportó al fisco una serie de ingresos a partir del 13 de mayo y el 21 de agosto de 2013; el juez, sin embargo, estableció que ella se dio de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) hasta el 8 de noviembre de ese año.

"Los datos de prueba resultan insuficientes para establecer con claridad el detrimento que Marielle Helene Eckes realizó contra el fisco federal, ya que se cuantificó durante todo el año 2013, a pesar de que, de las constancias procesales, se aprecie que Marielle Helene Eckes se ubicó hasta el 8 de noviembre de 2013, dentro de la hipótesis legal para contribuir al gasto público. Circunstancia que genera incertidumbre respecto a la cuantificación real del monto del perjuicio realizado al fisco federal", establece la resolución del juez.

"En ese sentido, toda vez que el análisis de la Fiscalía fue a partir del 13 de mayo y 21 de agosto, ambos de 2013, datas anteriores al 8 de noviembre de 2013, fecha en que Marielle Helene Eckes dio de alta su domicilio fiscal y obtuvo su RFC, no se acredita a título de probabilidad el hecho contrario a la norma, de ahí que se niega la orden de aprehensión".

Los 909 mil 400 pesos de ISR que le reclamaron a Eckes derivan de un dictamen del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que concluye que en 2013 obtuvo ingresos por 3 millones 184 mil 200 pesos y no declaró ISR.

El 25 de octubre de 2019, el entonces juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ordenó la aprehensión de Eckes por defraudación fiscal, pero la ex esposa de Lozoya obtuvo un amparo que ordenó reponer el procedimiento, pero la FGR impugnó la decisión ante un tribunal colegiado.

Eckes todavía tiene otra orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero por el caso Odebrecht.

Lozoya y Eckes acordaron divorciarse el 7 de abril de 2023 en Alemania, a través de un apoderado legal del ex funcionario, quien en ese momento se encontraba preso en el Reclusorio Norte.

La ciudadana alemana vive desde hace más de seis años en su país, el cual no extradita a sus nacionales.