Vacaciones de diciembre 2025: ¿cuánto tiempo durarán?

CIUDAD DE MÉXICO.- El mes de noviembre está por terminar y comienza la cuenta regresiva para el periodo vacacional diciembre-enero, donde millones de estudiantes esperan con ansias el final de sus clases para aprovechar estas próximas fiestas decembrinas.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió su calendario oficial para el ciclo escolar 2025-2026, en el que se detalla la fecha de inicio y finalización de este periodo vacacional.

¿Cuánto tiempo durarán las vacaciones de diciembre 2025?

De acuerdo con el calendario emitido por la SEP, el periodo vacacional de diciembre inicia el 22 de diciembre y finaliza el 6 de enero.

Sin embargo, los siguientes tres días, 7, 8 y 9 de enero, se realizarán talleres intensivos para el personal docente y directivo, por lo que los estudiantes estarían regresando hasta el lunes 12 de enero.

¿Hasta cuándo habrá otro periodo vacacional?

Las próximas serán las tradicionales vacaciones de Semana Santa y en esta ocasión serán en el mes de abril del 1 al 10 de este mes.