Consulta de AMLO sería inconstitucional, dicen senadores

En entrevista, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín indicó que una consulta como la propuesta por el Mandatario federal no tendría valor, porque abordaría un tema que la Constitución considera no susceptible de consulta.

La Carta Magna establece que entre los temas que no podrán ser sujetos a consulta se encuentran la restricción de los derechos humanos, los principios consagrados en su artículo 40, la materia electoral, los ingresos y gastos de los estados, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente.

Ramírez Marín consideró que tampoco valdría la pena llevar a cabo un ejercicio que no esté acompañado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que es el organismo encargado de organizar las consultas y las elecciones en el País, ya que sus resultados no serían vinculatorios.

El senador dijo que nadie pone en duda la popularidad de las Fuerzas Armadas, pero llamó al Ejecutivo federal a respetar lo que decida el Congreso de la Unión en la materia.

"Yo respeto la opinión del Presidente, pero me parece, uno, innecesario, para eso está el Congreso y deberá respetarse la decisión del Congreso. Dos, yo creo que cualquier ejercicio que no esté acompañado del encargado de las consultas y las elecciones por ley, no es un mecanismo que merezca la pena de realizar, porque no tendrá ningún efecto vinculatorio", señaló.