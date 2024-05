'Dialogó' Dante con sus asesinos, dice Gobernador de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tabasco.-El Gobernador de Tabasco, Carlos Merino, reveló que Dante Emiliano, el niño asesinado en Paraíso, Tabasco, supuestamente recibió una llamada, salió a la calle y dialogó con sus victimarios.

"En un momento dado estuvo dialogando con unas personas de un automóvil...hubo un intento de estas personas, quizás se tornó en una cierta discusión, no podemos asegurar que conocía a las personas, pero acudió a dialogar con ellos, y en esa discusión, en ese alegato, intenta alguien del automóvil retenerlo o quizás tratar de introducirlo al auto", dijo el mandatario a través de un comunicado este jueves 23 de mayo.

El Mandatario estatal comentó que en ese forcejeo Dante se zafó, emitió algunos sonidos y posteriormente una de las personas del automóvil le disparó hasta en tres ocasiones.

Merino afirmó que van a castigar a los culpables del hecho.

"Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado sobre lamentable hecho en el que perdió la vida un menor en el municipio de Paraíso están en curso para deslindar responsabilidades y castigar a los culpables", advirtió.

"La agresión al menor de 12 años no quedará impune e informó que desde su llegada al Hospital de Pemex ubicado en Paraíso, la víctima, que ingresó con tres impactos de bala, recibió de inmediato la atención médica correspondiente".

El morenista criticó que afirmaron que no había médicos ni medicinas o que no se le dio la atención debida al menor, e hizo un llamado a no politizar la tragedia.

"Tampoco se trató de un intento de secuestro a la mamá de la víctima, misma que no se encontraba físicamente en el lugar del ataque, desde las primeras indagatorias se tiene conocimiento de que Dante Emiliano estaba en su domicilio después de haber acudido a la escuela y al parecer había recibido una llamada telefónica posteriormente salió a la calle en la cercanía de su domicilio", acentuó.

Tabasco atraviesa por una racha de violencia.

La entidad reportó una escalada del 203 por ciento en homicidios dolosos en el primer cuatrimestre del año al pasar de 88 víctimas por ese delito entre enero y abril de 2023 a 267 víctimas en el mismo periodo de este año.

El 76 por ciento fueron asesinadas por armas de fuego, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

En la entidad el secuestro aumentó en un 550 por ciento al pasar de 2 a 13 plagios en el mismo lapso.

Las autoridades locales afirman que la violencia detonó en este año por la disputa entre células criminales locales, por el control del territorio.

En contraste, fuentes militares refieren que en la disputa figura el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Como tal no lo tenemos registrado (la presencia del CJNG), volvemos a repetir lo que siempre hemos dicho, son bandas locales que usan los nombres nacionales para generar impacto y un caos", afirmó a mediados de mayo el delegado de la FGR en Tabasco, Israel Salas.

En el marco de la violencia, el martes 21 de mayo Dante Emiliano fue baleado.

El niño de 12 años, que soñaba con ser ingeniero, recibió un balazo en el abdomen, del lado izquierdo, y agonizó durante varios minutos tirado en el piso frente a la casa de su abuela, en el Municipio de Paraíso, a unos 74 kilómetros de Villahermosa.