Vamos a derogar ley de 'injurias', dice AMLO

La propuesta fue de la diputada zacatecana Benelli Jocaneth Hernández Ruedas, cercana al senador Ricardo Monreal, quien ya rechazó su aprobación, al igual que Ignacio Mier, coordinador de la bancada morenista en San Lázaro.

El Jefe del Ejecutivo Federal recordó que por esa ley encarcelaron a Francisco I. Madero y una disposición similar se consideró en 1968, contra opositores al Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

"Por eso metieron a la cárcel a Madero, la primera vez, por insultos a la autoridad y lo del 68 tuvo también que ver con eso, o sea la vamos a derogar", insistió.

"Además, también que se informe que quedó en comisiones, pero no pasó al pleno, pero no es una cosa que tiene que ver con nosotros".

Aunque dijo que hay derecho a la crítica contra su Administración, el Presidente enfatizó que no pide que lo insulten.

"Claro que no estoy pidiendo que me insulten, pero no vamos a nosotros a enjuiciar a nadie por eso, nada, hay derecho a la crítica", apuntó.