Hallan en Cuernavaca a Diana Peña, desapareció tras salir de Coacalco

CIUDAD DE MÉXICO

"Ya vamos hacia Cuernavaca", informaron familiares de Diana Peña, luego de que autoridades de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca Morelos informaron este medio día que localizaron a Diana Guadalupe Peña.

"Elementos de la #SEPRAC, en coordinación con SEDENA lograron la localización de "DIANA GUADALUPE PEÑA CALVILLO"; la cual fue reportada como desaparecida el pasado 25 -sic- de abril del 2023 en Coacalco México", informaron autoridades de la SSP Cuernavaca.

La joven conductora fue encontrada en la colonia Santa María Ahuacatitlan en Cuernavaca, puntualizaron autoridades de Morelos en sus redes sociales.

Trascendió que Diana Peña fue trasladada a un hospital, debido al estado de salud en que sería hallada, de acuerdo a reportes preliminares de la familia Calvillo.

¿Qué sabemos de la desaparición de Diana Peña?

Diana Peña Calvillo salió de Coacalco para dirigirse a Coyoacán y desde el pasado 24 de abril su familia emprendió la búsqueda y algunas protestas y bloqueos para encontrar a la joven.

Desde el lunes 24 de abril su familia externó "estamos muy preocupados por mi hermana, salió de casa temprano a una cita y no llego, mi cuñado rastreó su cel y la última ubicación está a las 10:09 en la autopista Chamapa - La Venta, 53229 Naucalpan de Juárez, no le entran las llamadas y ni le llegan los mensajes de whats, ya hablamos al Locatel de CDMX y del Estado de México y no tienen ningún reporte de ella, iba en su auto", externó su hermana Rocío.

Su auto apareció el 25 de abril en las inmediaciones de la autopista Chamapa- Lechería. No presentaba signos de violencia, pero tampoco estaba su bolsa, ni su computadora ni tampoco su celular, relataron sus familiares.

Su familia exigió a las autoridades las imágenes de las casetas de esta la autopista de cuota Chamapa Lechería. Luego de casi 48 horas finalmente tuvieron acceso a los videos, donde se observa el ingreso de auto Beat color cuarzo al CEM en Coacalco y más tarde a la caseta de la autopista Chamapa-Lechería.

Este domingo una caravana de autos portando la foto y datos de la joven madre de familia recorrieron Periférico desde el sur en Tlalpan en la salida a Cuernavaca hasta el norte en el Estado de México.

En Naucalpan en la zona aledaña a Cuatro Caminos, familiares y amigos repartieron volantes a conductores con la foto y datos de "Diana Guadalupe Peña Calvillo", la joven madre de familia que hoy cumplía siete días desaparecida.