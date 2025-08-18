Trabajadores Infonavit Hermosillo Exigen Diálogo por Crisis de Vivienda en Sonora

Óscar Ortiz Arvayo, secretario general de la Confederación de Trabajadores (CTM) en Hermosillo, hizo un llamado urgente al diálogo con el dirigente nacional del Infonavit ante el acumulado de 200 mil solicitudes de vivienda en Sonora que no se pueden ejercer porque no alcanzan ni las casas más baratas de 750 mil pesos porque el gobierno hace 7 años eliminó el subsidio.

A nombre de las y los trabajadores cetemistas de Hermosillo, instó a Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit para exponerle la grave crisis de vivienda en Sonora.

Los trabajadores no pueden acceder a créditos porque no les alcanza debido a que "desde hace siete largos años, desde el gobierno anterior, se eliminó el subsidio federal que se otorgaba con nuestros impuestos, equivalente al 20% para la vivienda económica nueva".

Al no construir la vivienda económica para los trabajadores de más bajos salarios, ahora en las casas viven "arrimados" y en condiciones de hacinamiento, hasta dos o tres familias, con mayores índices de violencia intrafamiliar; los trabajadores ya no descansan y son menos productivos.

Recordemos, dijo, que el Infonavit es propiedad de las y los trabajadores, porque se integra y se mantiene con el 5% diario del salario de todos los obreros del país.

"Así se forma el fondo nacional de vivienda, que ya cuenta con más de dos millones cuatrocientos mil millones de pesos, recursos que aportan los patrones en favor de los trabajadores, para que se cumpla con nuestro derecho constitucional y humano a la vivienda. Pero el Infonavit no nos escucha", reclamó el líder de los trabajadores cetemistas de la capital del estado.

Reconoció la buena disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para la construcción de al menos un millón de viviendas sociales dignas de 60 metros cuadrados en su gobierno, de las cuales 500 mil serán de Infonavit y la otra mitad de Conavi, para trabajadores informales.

"Estas casas tendrán un precio de 550 mil pesos cada una, sin embargo, no estamos afectados acuerdo en vivir en departamentos de cuatro pisos, todos amontonados, en módulos de cuatro edificios, con una sola escalera para 16 familias".

Se trata de fraccionamientos con módulos pegados unos a otros, sin suficientes áreas verdes comunes para el esparcimiento familiar seguro y sin suficientes cajones de estacionamiento, motivando conflictos entre vecinos. No tenemos la cultura de vivir en condominios, insistió.

Tampoco están de acuerdo que sean construidas de puro cemento o concreto armado, porque nuestro clima es extremoso, aseveró Ortiz Arvayo.

"Queremos que sean casas uni familiares de ladrillo, de block o de materiales térmicos, que nos permitan ahorro de energía".

Además, manifestó desacuerdo que sean constructoras ajenas a Sonora, "porque no conocen nuestras costumbres, porque no escuchan a los trabajadores y no promueven el desarrollo regional de las constructoras de vivienda locales".

"Reconocemos, ante la falta de subsidio federal, la colaboración de los tres niveles de gobierno, para que el Gobierno federal aporte la tierra, el Estado apoye con los servicios de agua potable, energía eléctrica, drenaje y pavimentación, asimismo los Municipios exenten el pago de impuestos, permisos y licencias en la construcción de vivienda social".

No obstante, aún hay áreas de oportunidad para lograr acuerdos con los dueños de grandes acaparamientos y latifundios de suelo urbano en unas cuantas manos, beneficiados con las obras, servicios públicos y de equipamiento urbano, pagados con los impuestos de todos.

A nombre de los trabajadores cetemistas agregó que están de acuerdo en la modalidad de renta con opción a compra.