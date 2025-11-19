CCE apuesta por diálogo con Sheinbaum

Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), confió en que José Medina Mora, su sucesor, mantenga una relación de diálogo con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La declaración se dio tras la renovación del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) en Palacio Nacional, donde Cervantes destacó el buen ánimo y el acuerdo alcanzado entre las partes.

¿Cuál es la importancia del diálogo?

El líder empresarial subrayó que la clave para avanzar es la colaboración: "Debe ser buena, se ha venido trabajando muy bien, queremos que siga la relación porque solamente juntos, con diálogo, es como se puede crecer este gran país". Añadió que apostar al éxito del gobierno federal es también apostar por el desarrollo del país.

Cervantes resaltó la importancia de mantener el diálogo en distintos frentes, incluyendo las negociaciones con Estados Unidos sobre el T-MEC y las consultas en los estados, y afirmó que México no compite con su vecino del norte, sino que se complementa e integra a nivel económico.

¿Qué avances se han logrado en materia laboral?

En materia laboral, el CCE destacó los avances logrados, incluido el incremento salarial reciente, como parte de los esfuerzos para mantener la estabilidad y el crecimiento del país. Para Cervantes, estas medidas forman parte de un trabajo conjunto entre empresas y gobierno que busca resultados positivos para todos los sectores.

Al abordar el Pacic, el presidente del CCE aseguró que la inflación está "muy controlada" y que los precios de la canasta básica han bajado de mil 30 pesos a 910 pesos, beneficiando especialmente a las familias de menores ingresos. Resaltó que este paquete refleja resultados tangibles en la economía y el bienestar de los ciudadanos.