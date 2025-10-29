Dialoga con congresistas sobre carencias del campo

En la reunión ordinaria de la comisión de Agricultura, la senadora presidenta Olga Sosa Ruíz integró la visión de los diputados locales y sus respectivas necesidades acorde a las regiones y condiciones intrínsecas, siguiendo el compromiso de garantizar un espacio para escuchar voces, ideas y necesidades para que los "exportadores, los productores a pequeña y mediana escala, las mujeres agrarias, los jóvenes del campo, tengan la oportunidad de emitir sus planteamiento y que juntas, juntos, podamos construir planteamientos que abonen a la mejora del campo."

En el marco de la discusión general de la situación del campo desde los congresos locales, las regiones y el T-MEC, la senadora Sosa Ruíz sostuvo que los productores, la academia, los investigadores y los actores productivos se les escucha con responsabilidad, reconociendo los desafíos a los que se enfrenta el campo, y sobre todo la importación de granos, con énfasis en el maíz.

El senador Cantón Zetina sostuvo que uno de los elementos de raíz de la inseguridad en el territorio nacional se debe al abandono del campo y la falta de relevo generacional en las actividades agropecuarias. El senador Márquez, abundó sobre la crisis nacional e internacional que afecta la rentabilidad y productividad.

Desde lo local, el diputado Jesús Mendívil de Sonora, sostuvo la necesidad de tener mejoras en el precio de los granos básicos para impulsar regiones y municipios que son netamente agropecuarios, los productores de Sonora y Sinaloa son los principales productores de la agricultura comercial. El diputado por Baja California Danny Fidel Mogollón Pérez, enfatizó que en los estados fronterizos una de las necesidades es revisar las concesiones y gestión del agua para lograr el abastecimiento, igualmente, demandó los precios de garantía para productores.

La diputada presidenta de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos de la Ciudad de México, Judith Vanegas Tapia, señaló el papel de los campesinos de las zonas de conservación y la producción de la zona sur de la Ciudad de México, así como su intensa labor para proteger los recursos y abonar en el cuidado del agua.

El diputado local de Oaxaca, Isidro Ortega Silva, sostuvo que uno de los aspectos a revisar está la migración de campesinos de la caña, a causa de la insuficiencia de los precios. El diputado de Chiapas, Ervin Leonel Pérez Alfaro, abundó sobre la situación de seguridad de productores que hoy ven mejoría, pero requieren ampliar el padrón de los programas de producción para el bienestar y sembrando vida.

La diputada local, Silvia Chávez, sostuvo los retos que enfrenta el precio mermado del sorgo, el gobernador busca encontrar alternativas con una planta de etanol y una planta de nixtamalizadora de sorgo blanco, además de fortalecer la capacitación constante, la diputada Dulce María Hernández Tepole recalcó el papel de la producción y transición agroecológica y las mujeres productoras.

La diputada local de Querétaro, Sully Yanira Mauricio Sixtos abundó sobre el cuidado del agua para hacer rentable el campo y la diputada de Nayarit María Magdalena García Robles habló del fomento y comercialización local, así como de cooperativas; sobre el campo de Durango, una de las demandas es la inclusión en los programas de bienestar para el campo, para apoyar a campesinos y agricultores de pequeña y mediana escala.



