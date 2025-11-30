Senado impulsa la campaña "Hecho en México"

El Senado de la República declaró el segundo viernes de septiembre como el Día Nacional de lo Hecho en México, con el objetivo de impulsar el consumo interno y abrir nuevas oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas del país. La medida también busca reconocer el talento, esfuerzo e innovación de quienes producen en México y combatir el contrabando de productos de origen asiático.

¿Cuál es el objetivo de esta declaración?

Francisco Chíguil Figueroa, senador por Morena, explicó que esta declaración se alinea con el relanzamiento de la campaña "Hecho en México" y con lo establecido en el Plan México. Dijo que la iniciativa pretende fortalecer el sentido de pertenencia y unidad entre la ciudadanía.

La marca "Hecho en México" es un distintivo oficial que busca promover el consumo de productos nacionales, fortalecer el comercio interno y aumentar la competitividad de las empresas mexicanas, tanto en el mercado nacional como en el internacional.

¿Qué dicen los expertos sobre esta medida?

El presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, destacó que el dictamen visibiliza la importancia del esfuerzo de las empresas que producen bienes de calidad. La iniciativa busca equilibrar la competencia frente a la importación y contrabando, especialmente en sectores como el calzado, la industria textil y los juguetes.

Hasta mayo de 2025, 623 empresas y 1,983 productos habían recibido el distintivo de la campaña "Hecho en México", impulsada por la Secretaría de Economía.