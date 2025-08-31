Marchan en el país por desaparecidos

Ciudad de México.- Marchas en República y todas con el reclamo de que las autoridades frenen su indiferencia y cumplan con su deber de búsqueda e investigación de personas desaparecidas en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

En la CDMX, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “¡Hasta Encontrarlos!” marchó desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, demandando la localización de las más de 121 mil 651 personas desaparecidas en el País y poner en evidencia el problema.

Antes, el Colectivo Glorieta de las y los Desaparecidos realizó el acto “Hagámosles Visibles” en la Glorieta del Ahuehuete con una pega masiva de fichas de búsqueda, rituales artísticos y un acto ecuménico.

En Paseo de la Reforma, familiares portaron mantas y fotografías de sus seres queridos con consignas como “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, y también exhibieron fichas en las vallas de la Glorieta de los Desaparecidos, culminando en un pronunciamiento público en el Zócalo.

En Guadalajara, Jalisco, los manifestantes exigieron avances y fin a la impunidad

Cientos de integrantes de colectivos como “Luz de Esperanza”, “Madres Buscadoras de Jalisco”, “Corazones Unidos en Búsqueda” y “Entre el Cielo y Tierra” marcharon en un ambiente lúgubre y exigente.

La cifra de personas desaparecidas en el Estado supera las 15 mil 838, una situación agravada por la falta de sanciones reales y avances en las investigaciones.

María Cristina Herrera, quien busca a su hijo Juan Carlos Rivera desde su desaparición en agosto de 2022, denunció que la Fiscalía no da respuestas a sus observaciones en las búsquedas.

“Toda la información se la tengo que llevar yo”, dijo a medios locales.

“Seguimos protestando para exigir la aparición con vida y evitar rastros de fosas, torturas o esclavitud moderna”, expuso Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza.

En Culiacán, Sinaloa, se llevó a cabo la jornada “camino de zapatos”, como símbolo de memoria

El colectivo Sabuesos Guerreras A.C. organizó una manifestación sobre la explanada del Palacio de Gobierno.

Los inconformes colocaron aproximadamente 250 pares de zapatos formando un “camino a la justicia” en memoria de los más de 2 mil 800 desaparecidos que se calcula siguen ausentes, cifra que podría ser incluso mayor.

“Nos faltan zapatos porque muchas personas desaparecieron; los que están aquí representan a los que ya no están y a los que siguen sin regresar”, expresó María Isabel Cruz Bernal en el evento .

El Gobernador Rubén Rocha Moya se acercó al montaje y afirmó que la desaparición forzada continúa porque “es un problema mundial”. Resaltó que quizá ni el 10% de los casos ha sido resuelto.

Además, en la marcha anual en el centro de Culiacán, cerca de 500 personas, incluyendo niñas y niños, recorrieron calles con fotografías y pancartas, cerrando frente al Árbol de la Esperanza, donde se celebró una misa en memoria de sus seres queridos desaparecidos .

En Xalapa, Veracruz, las activistas exigieron eficacia en las investigaciones.