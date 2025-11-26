Mujeres marchan contra la violencia de género

Miles de mujeres se congregaron en el Zócalo capitalino para exigir un alto a la violencia en México y demandar justicia expedita, fiscalías que atiendan de manera adecuada los casos y acciones contundentes frente a los feminicidios y las desapariciones. La movilización se realizó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

¿Qué ocurrió?

Las participantes señalaron que el acceso a la justicia sigue siendo desigual. Criticaron que las autoridades reaccionen con rapidez cuando se trata de casos de alto perfil, pero no cuando las víctimas son mujeres comunes que enfrentan violencia cotidiana sin acompañamiento ni protección institucional.

Una de las representantes del movimiento subrayó que las políticas públicas deben aplicarse de manera inmediata para todas, no solo en situaciones que involucran figuras presidenciales o de gran relevancia mediática. Llamó a mantener la organización independiente del movimiento feminista y a no bajar la guardia ante las injusticias.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El mensaje también incluyó una crítica al sistema capitalista, colonial y patriarcal, al que acusaron de reproducir violencias, despojar derechos y perpetuar la opresión. Advirtieron que este sistema continúa apropiándose del mundo y revocando conquistas históricas de mujeres y disidencias sexodiversas.

Las manifestantes denunciaron la falta de perspectiva de género en los códigos penales estatales, donde aún no se homologa la tentativa de feminicidio ni se reconoce adecuadamente a mujeres que lograron escapar de situaciones violentas. Alertaron que en México persiste una violencia estructural que se refleja en cifras alarmantes.

Recordaron que cada día diez mujeres son asesinadas de manera violenta, y siete de esos casos permanecen impunes. También advirtieron que el 92.5% de las violaciones sexuales registradas en 2024 no reciben castigo, mientras que el 99.6% de las mujeres desaparecidas no son localizadas con vida, lo que evidencia una cadena sistemática de impunidad y falta de voluntad política.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Finalmente, las mujeres trabajadoras presentes señalaron que la violencia también se expresa en la vida cotidiana: en salarios insuficientes, alzas de precios, jornadas extenuantes, falta de oportunidades y empleos precarizados. Afirmaron que la indiferencia del sistema vulnera la dignidad y la salud de millones, por lo que exigieron un alto a todas las formas de violencia y una respuesta real por parte del Estado.