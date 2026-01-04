¿Dónde están los Reyes Magos? Sigue aquí su recorrido

Cada 6 de enero millones de familias en México celebran el Día de Reyes o Día de los Reyes Magos. Una fecha en la que, derivada de la tradición cristiana, se festeja y conmemora la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a Belén para llevarle obsequios al Niño Dios.

Con el paso del tiempo y a pesar de sus orígenes religiosos, este día ha permanecido arraigado a las tradiciones y costumbres populares de los mexicanos, y actualmente es uno de los momentos más esperados por las y los niños de la nación, quienes reciben juguetes y regalos por parte de los Reyes Magos durante la madrugada del 6 de enero.

¿Cómo se celebra el Día de Reyes en México?

En vísperas del Día de Reyes, las ansías y la emoción son evidentes entre las niñas y niños mexicanos, y resulta una gran sorpresa para muchos que la tradición se ha actualizado, formando parte del actual mundo tecnológico.

El sitio web "Localiza a los Reyes Magos" consta de un mapa interactivo que se activa el 6 de enero, mediante el cual se puede ver la ubicación en tiempo real de Melchor, Gaspar y Baltasar y seguir su recorrido mientras entregan regalos a las y los niños de todo el mundo.

Antes del 6 de enero el mapa únicamente muestra una cuenta regresiva de los días que faltan para la llegada de los misteriosos magos, la leyenda en el sitio dice, por ejemplo: "2 noches para que vengan los Reyes".

Detalles sobre el mapa interactivo de los Reyes Magos

Se sugiere que los padres de familia apoyen a las y los niños para acceder a la plataforma y supervisen su uso, pues es necesario darle a la página permisos para acceder a tu ubicación (únicamente mientras se usa) para que el mapa se active.

Al explorarlo, en la superficie del mapa también puede verse con claridad los lugares de origen de cada uno de los Reyes Magos, dando noción de qué tan largo es el trayecto para que sus majestades lleguen a tierras mexicanas.

Sigue la trayectoria de los Reyes Magos aquí (https://www.dondeestanlosreyesmagos.com/).

Este mapa está soportado por Leaflet, una biblioteca de JavaScript de código abierto, ligera y fácil de usar para crear mapas interactivos en la web, optimizada para dispositivos tanto móviles como de escritorio. La plataforma se apoya de los mapas de Stadia Maps, OpenMap Tiles, OpenStreetMap y Stamen Design.