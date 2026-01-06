Noticias

Infancias toman el micrófono en la mañanera de Sheinbaum

Uno de los primeros en intervenir fue Julián, quien preguntó cuál sería su mensaje para las infancias de cara al regreso a clases
  • Por: El Universal
  • 06 / Enero / 2026 - 12:24 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO.- En un ambiente distinto, niñas y niños tomaron este lunes el micrófono en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco de la celebración del Día de Reyes, para hacerle preguntas directas y compartir un diálogo poco habitual en el Salón Tesorería.

"Ya se están aburriendo aquí los niños y las niñas", bromeó la mandataria al darle la palabra a un reportero, sin embargo, este decidió darle la palabra a los niños.

¿Qué preguntas hicieron los niños a Claudia Sheinbaum?

Uno de los primeros en intervenir fue Julián, quien preguntó cuál sería su mensaje para las infancias de cara al regreso a clases. Sheinbaum respondió que su gobierno anunció una beca para útiles y uniformes escolares, dirigida a madres, padres y estudiantes. "Todo lo mejor para las niñas y los niños de México. Que sean felices, que tengan mucho cariño, mucho amor, que no coman muchos dulces, que hagan travesuras, pero poquitas, y que las queremos mucho, mucho, mucho", expresó.

Las preguntas continuaron con Ivana, quien cuestionó cómo celebraría la Presidenta el Día de Reyes y por qué se retiraron los dulces de las escuelas. Ante ello, Sheinbaum explicó que el consumo excesivo de azúcar puede generar enfermedades como diabetes e hipertensión, por lo que insistió en promover una alimentación saludable en los planteles, aunque aclaró que los dulces pueden consumirse de manera moderada en casa y bajo supervisión.

Acciones del gobierno en favor de la niñez

Otro de los niños, Manuel, preguntó cuál era su mensaje por el Día de Reyes, a lo que la Mandataria respondió: "Muchas felicidades a todas las niñas y niños de México. Los queremos muchísimo, muchísimo". La conferencia también dio espacio a una pregunta sobre las acciones del gobierno en favor de la niñez. En respuesta, Sheinbaum destacó que su administración ha fortalecido programas de educación, salud y alimentación, como los desayunos escolares y el programa Vive Saludable, Vive Feliz, además de impulsar entornos seguros y afectivos para el desarrollo infantil. También adelantó la construcción de canchas de fútbol rumbo al Mundial.

