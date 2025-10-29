¿Son feriados, el 1 y 2 de noviembre?

Con la llegada del Día de Muertos, muchos empleados se preguntan si el 1 y 2 de noviembre están considerados dentro de los días de descanso oficial en el país.

La Ley Federal del Trabajo establece lineamientos específicos sobre el pago y las condiciones laborales en fechas conmemorativas, por lo que es importante conocer qué dice la norma antes de asumir derechos o descuentos.

¿Son días de descanso obligatorio?

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, los días oficiales de descanso en México incluyen fechas como el 1 de enero, el 1 de mayo, el 16 de septiembre y el tercer lunes de noviembre por la Revolución Mexicana.

El 1 de noviembre (Día de Todos los Santos) y el 2 de noviembre (Día de los Fieles Difuntos) no aparecen en esa lista, por lo tanto, no son considerados feriados oficiales. Esto significa que las empresas pueden operar con normalidad y los trabajadores que laboren esos días recibirán su salario habitual. No hay obligación legal de otorgar descanso ni de pagar un monto adicional, a menos que el contrato colectivo, las políticas internas o un convenio individual establezcan beneficios especiales.

¿Qué prácticas se observan en las empresas?

En algunas instituciones, sobre todo del sector privado, se acostumbra a conceder el día libre por tradición o cortesía, pero se trata de una decisión voluntaria, no de una disposición legal.