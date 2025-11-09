Celebran Día de la Persona Diplomática Mexicana

En el Día de la Persona Diplomática Mexicana que se conmemora este 8 de noviembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoció la vocación de exaltar la política exterior.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que esta fecha reconoce la vocación, el compromiso y la entrega de quienes representan a México en el mundo, "y de todas las personas que, desde embajadas, consulados y oficinas centrales, trabajan con lealtad y profesionalismo al servicio del pueblo de México".

¿Cuál es la importancia de esta conmemoración?

"Gracias a su labor cotidiana, se fortalecen los lazos de amistad, se promueve la cooperación internacional y se proyectan los valores y principios de nuestra política exterior", destacó. Recordó que esta fecha es en honor a la creación, en 1821, de la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores —antecedente del primer servicio civil de carrera en México—, origen del actual Servicio Exterior Mexicano (SEM).

¿Qué acciones ha tomado el SEM recientemente?

Recientemente, Juan Ramón de la Fuente dijo que el SEM se ha fortalecido con diversas acciones, alineado a los principios de la Política Exterior Feminista establecidos por la presidenta Claudia Sheinbaum, "para seguir defendiendo a nuestros connacionales y los principios constitucionales de la política exterior".