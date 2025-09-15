Festejan a los charros

Para conmemorar el aniversario de la bandera de Jalisco y los 105 años de la Asociación Charros de Jalisco, se llevó a cabo un acto cívico y un desfile de charros en el Palacio de Gobierno del Estado.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, expresó la importancia de reconocer a un emblema del Estado de Jalisco.

"Hoy refrendo nuestro compromiso de trabajar bajo los valores que representa nuestra bandera, fortaleza, valentía, gallardía y perseverancia, siempre con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro estado", compartió.

Por su parte, la Alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, compartió que durante las fiestas patrias se debe reconocer la libertad y la unión y compromiso de la sociedad.

"Debemos recordar nuestra historia como hombres y mujeres se organizaron para tener tierra y libertad para poder construir esta gran nación y creo que todos los días podemos refrendar ese tipo de compromisos como país y como sociedad. Hoy en Guadalajara estamos invitando a que la causa en común que nos una sea cuidar a la ciudad".

El desfile, que contó con la participación de la Asociación Charros de Jalisco, así como distintas academias de charrería, descendieron por la calle Ramón Corona, acompañados de mariachis, marcando la pauta de comienzo de las festividades por el Día de la Independencia.



