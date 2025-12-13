Devolverá el AICM seis slots a los EU

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) regresará seis horarios de despegue y aterrizaje, conocidos como slots, a aerolíneas estadounidenses, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). La medida forma parte de las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para resolver el diferendo aéreo entre ambos países.

El titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, explicó que aún no se ha definido la fecha exacta en la que se devolverán estos slots, ya que algunas aerolíneas podrían utilizarlos hasta la temporada de verano. Tampoco precisó qué compañías recuperarán los horarios asignados.

No obstante, se sabe que United Airlines, American Airlines y Delta Air Lines fueron algunas de las empresas afectadas durante el recorte operativo aplicado en el AICM en 2023, cuando se redujo el número de operaciones por hora en el aeropuerto capitalino.

El pasado 18 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que, como resultado del diálogo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés), México acordó devolver los slots retirados previamente a aerolíneas estadounidenses.

A finales de octubre, el DOT revocó el permiso para operar 13 nuevas rutas de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus hacia Estados Unidos y advirtió sobre la posible prohibición del transporte combinado de pasajeros y carga desde el AICM, en respuesta a la reducción de operaciones y al traslado de la carga aérea al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El funcionario federal señaló que se prevé alcanzar un acuerdo definitivo antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y aseguró que el objetivo del gobierno mexicano es beneficiar a los pasajeros y fortalecer el sistema aeroportuario metropolitano, que incluye al AICM y al AIFA.

Finalmente, Esteva Medina informó que se adquirirá un nuevo software para la asignación de slots en el AICM, alineado con prácticas internacionales, el cual permitirá a las aerolíneas tener visibilidad en tiempo real del manejo de horarios y atender las preocupaciones del sector sobre competencia y transparencia.







