Revelan deudora fiscal en casa de Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán

Gerardo Fernández Noroña exhibió un recibo de predial de su casa de presuntamente 12 millones de pesos en Tepoztlán pero quien pagó es una ciudadana austriaca, de 70 años, quien supuestamente le vendió el inmueble y está registrada en distintas listas de deudores del SAT.

En una transmisión de Youtube, Noroña dijo anoche que no es dueño de la casa porque no la ha terminado de pagar aunque la incluyó en su declaración patrimonial como propia.

El sitio digital MX reveló que la casa fue vendida en "pagos" a Noroña por Gisela María, originaria de Austria, licenciada en Psicoanálisis y experta en "shakras", con 25 años viviendo en México.

Según el reporte de MX, firmado por Jorge García Orozco, la ciudadana aparece en dos listados de personas con adeudos con el SAT.

Conforme la boleta la señora Gisela pagó el 25 de marzo pasado con tarjeta de crédito 3 mil 777 pesos por el predial anual de una propiedad de mil 200 metros cuadrados. La boleta aparece con un RFC genérico, XAXX010101000, y no el RFC real de la dueña.

El el recibo, Noroña censuró el nombre y la dirección pero el QR del documento permite conocer esos datos.