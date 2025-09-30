Claudia Sheinbaum acepta reunirse con acreedores de Salinas P. en Estados Unidos

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que recibió una carta de acreedores de Ricardo Salinas Pliego en Estados Unidos solicitándole una reunión, y afirmó que sí se encontrará con ellos.

La Mandataria federal aseguró que el empresario debe cumplir con la ley.

"Debe aquí, debe allá (Estados Unidos). Ayer recibí una carta de los..., lo puedo decir, es público, de las personas a las que les debe, porque quieren reunirse conmigo, allá en Estados Unidos, entonces debe allá, acullá y aquí, aquí, allá y acullá", reveló Sheinbaum.

"Entonces, quiere politizar este asunto, ¿cómo? El que no esté de acuerdo con nosotros es su derecho, cierto, tiene que cumplir pues con las normas con la ley, eso es todo lo que decimos en todos los sentidos".

"Entonces, es como ahora ya en Fox News, yendo a decir mentiras, además en Estados Unidos donde tiene deudas".

-Esta carta que menciona, ¿no nos la podría mostrar, Presidenta?, se le preguntó.

"No sé, porque es personal, solicitando una reunión, entonces sí, sí nos vamos a reunir con ellos", sostuvo la Presidenta.

"Yo creo que la próxima semana, estamos viendo pues la fecha con ellos, pero es una solicitud de una reunión, entonces pues sí nos vamos a reunir".

En tanto, Sheinbaum afirmó a Salinas Pliego que las deudas no se politizan, se pagan.

"El, la verdad, quiere jugar al papel de la víctima cuando no tiene nada que ver con eso, y además, cómo ir a Estados Unidos, si tiene una televisora aquí, que habla todos los días en contra del Gobierno, o sea, cómo ahora ir a Estados Unidos, a decir mentiras, además, mentiras".

"Él quiere politizar su deuda. Las deudas no se politizan, se pagan, así de sencillo".