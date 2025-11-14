Obliga la Corte a Salinas Pliego a pagar su deuda

La Suprema Corte de Justicia resolvió por unanimidad que Ricardo Salinas Pliego debe pagar sus deudas con Hacienda, que podrían superar los 50.000 millones de pesos una vez que el SAT determine el monto final. El empresario había litigado siete juicios principales por créditos fiscales acumulados desde hace hasta 17 años, pero todas las instancias previas fallaron en su contra. El caso más grande, de casi 18.500 millones, fue el primero resuelto por el Pleno, que además le impuso una multa por intentar recusar a dos ministras.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Tras conocerse el fallo, Grupo Salinas calificó la decisión como un "día negro" para la justicia y denunció violaciones a derechos humanos. Sin embargo, los ministros señalaron que los recursos de Elektra no planteaban cuestiones de constitucionalidad relevantes, o que no tenían un interés excepcional para que la Corte emitiera un nuevo criterio. La mayoría de los argumentos de la empresa fueron considerados insuficientes o ajenos al núcleo de la norma impugnada.

Con esta decisión, la Corte confirmó el sentido de los tribunales colegiados, que previamente habían determinado que los agravios de la compañía eran "inoperantes" y se basaban en situaciones particulares o interpretaciones abusivas de la ley. Salinas Pliego, abiertamente confrontado con el Gobierno de Claudia Sheinbaum, ya había anticipado un resultado adverso y acusó a la Corte de estar politizada, aunque las resoluciones iniciales ocurrieron antes de la renovación judicial.

¿Qué consecuencias tiene el fallo?

Los juicios resueltos este jueves abarcan ejercicios fiscales de 2008 a 2013 y derivan de un cálculo incorrecto de pérdidas que redujo indebidamente los impuestos de Elektra. El SAT reclamó el pago de la diferencia, pero el grupo empresarial llevó el litigio hasta su última instancia. Aunque la vía interna ya se agotó, Grupo Salinas anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y analiza demandar al SAT por supuestas "extorsiones fiscales".

Para el Gobierno, estos fallos son clave en su estrategia para aumentar la recaudación sin recurrir a una reforma fiscal. Aunque la deuda de Salinas Pliego no es la más grande, sí tiene un fuerte peso simbólico en la disputa pública entre el empresario y la presidenta. Pese a las tácticas dilatorias empleadas por la compañía —que derivaron en más de 100 asuntos secundarios— la Corte resolvió en una sola jornada siete de los principales casos. Con ello, el quinto hombre más rico del país quedó obligado a pagar lo adeudado.