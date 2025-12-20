Salinas Pliego deberá pagar 51 mmdp al SAT

Las deudas que Ricardo Salinas Pliego mantenía con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya tienen un monto definitivo, lo que marca el inicio de la fase de ejecución del cobro. Tras perder siete pleitos en la Suprema Corte, el empresario mexicano deberá enfrentar un pago final de 51.000 millones de pesos, que incluyen recargos generados por los retrasos acumulados desde los ejercicios fiscales de 2008 a 2013.

¿Qué implica la deuda de Ricardo Salinas Pliego con el SAT?

El director del SAT, Antonio Martínez Dagnino, anunció que el requerimiento se notificará formalmente en enero. La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que se trata de un proceso legal y no político, mientras que Salinas Pliego aseguró en sus redes sociales y comunicados oficiales que busca cerrar el capítulo y cumplir con sus obligaciones fiscales, recordando que durante la disputa ya pagó más de 285.000 millones de pesos.

Detalles sobre el monto de la deuda y su origen

Las deudas derivan de un cálculo considerado indebido por Hacienda sobre las pérdidas fiscales de Elektra, que habrían reducido indebidamente los impuestos a pagar. Tras años de litigios, los tribunales determinaron que esos ajustes eran improcedentes, dejando a Salinas Pliego con pocas opciones para evitar el pago. Si opta por pagar voluntariamente, podría solicitar ajustes de hasta el 39% sobre la cifra final.

Reacciones de Claudia Sheinbaum y Ricardo Salinas Pliego

El Ejecutivo ha señalado que el dinero recaudado se destinará a programas sociales, como la pensión del bienestar para mujeres y becas, mientras que el plano político sigue siendo delicado. Salinas Pliego ha aprovechado su notoriedad pública y ha surgido como un crítico constante del Gobierno, generando debates sobre su papel en la opinión pública y posibles aspiraciones futuras, aunque no ha formalizado ninguna candidatura.

Con la fase de ejecución próxima a iniciarse, el empresario solo podría plantear un recurso final antes del remate de bienes si decide no pagar. Analistas anticipan que, en cualquiera de los escenarios, es probable que las deudas millonarias queden saldadas en el plazo de un año, cerrando así un largo capítulo judicial y financiero entre Salinas Pliego y el Gobierno federal.