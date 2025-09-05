Pemex liquida 240 mil mdp a proveedores, confirma Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante los cuestionamientos sobre la falta de pago de proveedores de Pemex, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se han pagado cerca de 240 mil millones de pesos y que el próximo lunes habrá otro pago, a través de un instrumento financiero de la Secretaría de Hacienda y Banobras, para cubrir adeudos.

"Se ha pagado cerca de 240 mil millones de pesos, y ahora viene un nuevo pago asociado a lo que ya se está invirtiendo este año o lo que se ha invertido este año. Se está cubriendo prácticamente todo", respondió.

La Presidenta detalló que el nuevo pago será el lunes 8 de septiembre a través de un instrumento financiero de Hacienda y Banobras.

"Ahora empieza ya un nuevo pago, a través de este instrumento financiero que se hizo con Secretaría de Hacienda y Banobras, por lo que me informaron en Secretaría de Hacienda, empiezan el lunes ya los nuevos pagos, y en el caso del sindicato, pues se cumple con el contrato colectivo, que es lo que debe ser", expresó.

"Ha sido un trabajo muy muy detallado de la nueva administración de Pemex, de Hacienda, he estado participando personalmente, a veces dos veces por semana nos reunimos, una vez por semana, en este esquema de visión de futuro de Pemex, para resolver sus problemáticas y la perspectiva hacia futuro", agregó.

La Mandataria criticó la deuda heredada en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por más de 60 mil millones de pesos

"Pemex tiene un gran problema y es la deuda del periodo neoliberal y particularmente de Calderón y Peña Nieto. Ese es el mayor problema de Pemex. ¿Cómo es posible que en 12 años? ¿Cómo es posible? Que uno pueda endeudarse no está mal, siempre y cuando puedas pagar la deuda y esté sustentado en un proyecto de rentabilidad que te permite ir pagando la deuda. Por supuesto que tiene que ser limitado, no puedes exagerar en solicitar deuda para cualquier cosa y tiene que ser para proyectos de inversión. Por ley, además, por convicción, así debe ser", señaló.

"¿Cómo es posible que en el 2007 tuviera 46 mil millones de dólares de deuda y haya pasado a 105 mil millones, o sea, 60 mil millones de dólares. Pero que en ese periodo haya bajado la producción de todo. ¿Cómo explican ustedes eso? 60 mil millones de dólares de deuda para una empresa pública", cuestionó.

El pasado 1 de septiembre, en medio del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta, proveedores de Pemex de Campeche, Tabasco y Veracruz reclamaron la falta de respuesta sobre la forma en que les pagarán los adeudos de cientos de miles de millones de pesos que se acumulan desde hace dos años.

En una conferencia conjunta en Ciudad del Carmen, Campeche, unieron sus reclamos representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Cluster de Energía estatal, Asociación Mexicana de Fabricantes de Válvulas y Conexos de Tabasco, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y la Asociación Mexicana de Empresarios del Sector Petrolero (Amespac).

Rafael Espino de la Peña, presidente de la Amespac, afirmó que la deuda durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador era de 6 mil millones de dólares, la cual se ha duplicado con varios proveedores de la región.

"Lo más alarmante de esta situación es que no hay nadie en la empresa y en el sector de autoridades de energía que, con autoridad, enfrente y diga cómo se va a atender esto", lamentó.

"Nadie puede sostener seguir prestando servicios si no se le paga, no sólo en el ámbito petrolero, sino en cualquier ámbito de negocios; es una situación crítica que tiene que ser atendida por el Gobierno federal".

Entre los reclamos, se mencionó que las empresas han tenido que despedir a entre 15 a 20 mil personas por estos adeudos correspondientes a 2024 y 2025.

"Perdimos a muchas personas, ya se nos fueron a otro lado a trabajar, es una pérdida muy fuerte; otra que me preocupa es la pérdida de inversionistas. Platica uno con las personas y dicen: 'me voy de Ciudad del Carmen, me voy de Tabasco'", alertó Alejandro Yesi, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.

Encarnación Cajún Uc, titular del CCE en Ciudad del Carmen, dijo que sólo unidos pueden ser escuchados para que los pagos se contemplen en el Plan Estratégico 2025-2030 que presentaron autoridades para rescatar a Pemex.

Con información de Natalia Vitela