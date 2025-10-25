Reduce Pemex su deuda 13%

Petróleos Mexicanos (Pemex) estima reducir su deuda financiera 13% al cierre de 2025, con respecto a lo reportado al corte de junio pasado, de acuerdo con su director general, Víctor Rodríguez Padilla.

"El endeudamiento de Pemex ocurrió en dos sexenios anteriores cuando entró el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con Peña Nieto pasó de 50 mil millones de dólares a 100 mil millones y con la inercia llegó a 113 mil millones y vamos a acabar este año con 85 mil millones de deuda.

"Vamos a estar en un esfuerzo fundamental, pero eso nos va a quitar la carga de pagar intereses. La cantidad que se tiene que pagar el otro año es terrible. Es deuda del país, porque se tomaron decisiones en un momento equivocado y ya las calificadoras están viendo, dicen ´ok´ están metidos en un problema grave y lo están resolviendo", dijo el director en comparecencia en Cámara de Diputados.

¿Cuál es la proyección de Pemex para su deuda?

De llegar a los 85 mil millones de pesos, a partir de los 98 mil millones pesos que se tiene ahora, el saldo sería el menor desde 2014.

El director de Pemex también expuso que están pagando a proveedores y contratistas a través del mecanismo creado en agosto pasado con Banobras para hacer frente a los adeudos que han crecido de forma drástica desde 2022.

¿Qué acciones está tomando Pemex para sanear sus finanzas?

El funcionario expuso que están trabajando para sanear las finanzas de la petrolera y lograr los objetivos de que sea sostenible en 2027, de tener una plataforma de producción de 1.8 millones de barriles promedio diario y abastecer el mercado nacional con las gasolinas hechas en refinerías mexicanas.

Además, destacó que se está haciendo un esfuerzo importante para combatir el contrabando de combustibles, es decir, el huachicol fiscal.

Explicó que este fenómeno se creó en 2017, con la apertura del mercado de combustibles.