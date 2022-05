Detona violencia el CJNG en 8 estados

"Si bien la gran mayoría de los estados mejoraron en términos de paz en 2021, la calificación nacional experimentó sólo una mejora marginal. Esto refleja el grado en que la violencia, en una minoría de estados, está impulsando niveles elevados en México", advierte el diagnóstico presentado ayer.

"A pesar de las mejoras, la tasa de homicidios de México se mantiene en niveles históricamente altos, con 26.6 muertes por cada cien mil habitantes".

En contraste, puntualizó, México ha aumentado su inversión en las fuerzas armadas para hacer frente a los crímenes de la delincuencia organizada.

Detalló que desde 2015 el gasto militar aumentó en un 31.3 por ciento, para llegar a casi 167 mil millones de pesos, el nivel más alto registrado.

"En términos per cápita la violencia nos costó a cada mexicano hasta 38 mil pesos (...) es decir, el País está reaccionando a la violencia, no preveniéndola, no reparando daños", abundó Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz, durante la presentación del informe.

DESPLAZAN A PERSONAS

A eso se suma que en 2021 más de 44 mil personas en México fueron desplazadas a nivel nacional por la violencia, es decir, más del doble que en 2016, el año con la cifra más alta registrada.

"Los desplazamientos se dispararon en agosto de 2021, momento en el que, según los informes, 10 mil 475 personas huyeron de sus hogares", advierte el informe.

Impacto en las mujeres

- La violencia generada por las pugnas entre grupos del crimen organizado también impactó a las mujeres, alertaron académicas

- "Sí hay una relación entre el crimen organizado y la violencia contra las mujeres, en particular por el control territorial que los grupos criminales buscan ejercer en las comunidades, tanto para reclutarlas forzadamente como para generar cooperación o como parte de la diversificación criminal", indicó Sandra Ley, investigadora del CIDE

- Destacó que el número de feminicidios registrados en México ha crecido rápidamente en los últimos siete años