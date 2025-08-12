Detienen a policías por unirse al crimen

Ocho personas, entre ellas cuatro policías y dos operadores de los centros de Control y Comando de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, fueron detenidas este lunes por su presunta participación con el crimen organizado, informaron autoridades estatales.

La Fiscalía de Oaxaca precisó que las detenciones se registraron posterior a las 8:30 horas, cuando 600 elementos de la institución, así como policías estatales y de la Secretaría de Marina, del Ejército y Guardia Nacional realizaron el "Operativo Sable" tras reportes de la colusión de grupos criminales en la Policía municipal.

Bernardo Rodríguez Alamilla, Fiscal General de la entidad, detalló que el operativo seguirá en otras ciudades de la región Costa.

"Esta intervención ha permitido la detención de ocho personas hasta el momento, dos de ellas eran quienes tenían a su cargo el control de los centros de Control y Comando del Municipio, mejor conocido como C2, pues en la intervención se pudo detectar que contaban con cinco cuentas espejo, cuando las autoridades municipales únicamente tienen permitido una, la existencia de las demás implica que estaban compartiendo información restringida a personas no autorizadas", dijo el Fiscal.

Los cuatro policías municipales detenidos fueron detenidos por indicios de que estaban en procesos irregulares de portación de armas, así como sus vínculos criminales.

La seguridad en la zona estará a cargo desde ahora de los elementos de las fuerzas federales y estatales.



