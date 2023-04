Detienen a periodista por video de Sembrando Vida

El comisario de la comunidad de Horcasitas, del municipio de San Luis Acatlán, ordenó a la policía rural detener y encerrar en la cárcel al director de un portal de noticias que difundió en las redes sociales un video de un vivero del programa federal ´Sembrando Vida´ en el que no hay plantaciones.

"Me subieron a una camioneta y me encerraron en la cárcel, y el comisario con la gente del pueblo está realizando una asamblea en donde se va a determinar el castigo que se me va a aplicar", dijo en una entrevista telefónica.

"Hago responsable al comisario de esta comunidad de lo que me pueda pasar a mí y a mi familia", señaló.

"Yo lo único que hice es dar a conocer lo que está pasando en ese vivero, así como he difundido otros viveros del programa Sembrando Vida en la región de la Montaña, en donde tampoco hay plantaciones", dijo Chino González.

Por su parte, el alcalde petista del municipio de San Luis Acatlán confirmó la detención de Chino González, pero dijo que la síndica procuradora y un regidor se dirigen a la comunidad de Horcasitas para dialogar con el comisario y los habitantes y convencerlos de que lo dejen en libertad.

Hasta las 19 horas de hoy, el director del portal de noticias Prensa del Sur seguía encerrado en una celda de la cárcel municipal.