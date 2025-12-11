Acciones de la UIF contra Limones y su red de extorsión

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la SHCP, realizó el bloqueo de cuentas a varias personas del círculo cercano de Edgar Rodríguez Ortiz, "Limones" o "El Cítrico", integrante de la organización criminal Los Cabrera afín a Los Mayos del Cártel del Pacífico y secretario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) en La Laguna que comprende Durango y Coahuila.

El gabinete de Seguridad informó que también se realizó el bloqueo de empresas con diferentes giros; inmobiliaria, servicios integrales e ingeniería, las cuales presentaban patrones financieros irregulares con aparentes recursos de procedencia ilícita.

Además, tenían características de empresas fachada, eran utilizadas para simular pagos de nómina y realizar operaciones de compraventa de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias fraccionadas, sin actividad económica real identificada.

El Gabinete de Seguridad remarcó que estas acciones se efectúan con el fin de proteger a las víctimas de extorsión y fraude, así como blindar a la banca nacional.

¿Cómo operaba Limones en Durango?

El miércoles fue detenido "Limones" en un inmueble en la ciudad de Durango, está relacionado con realizar amenazas y extorsiones contra comerciantes y ganaderos de la región, se encuentra en el segundo nivel de la estructura criminal, donde recibe órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, alias "El 03" o "El 300".

El hoy detenido recibió depósitos millonarios de origen injustificado, realizó transferencias a empresas vinculadas con "lavado" de dinero y participó en la compraventa de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes, así como juegos de apuesta.

Detalles de la detención de Limones y su red delictiva

Fuentes consultadas detallaron que "El Cítrico" ordenaba realizar cobros de cuotas a negocios, talleres mecánicos y centros de rehabilitación, desde 10 mil pesos mensuales y tenía el apoyo de autoridades de Durango.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), identificó la operación de la célula delictiva con lo cual se obtuvieron datos de prueba que fueron presentados ante un Juez de Control, quien otorgó las órdenes para intervenir diversos inmuebles.

Los uniformados desplegaron operativos coordinados en inmuebles ubicados en Coahuila y Durango, donde fueron detenidas varias personas, entre ellas "El Cítrico" y aseguraron cinco armas largas, un arma corta y equipo táctico.

Acciones de la UIF contra empresas fachada en La Laguna

El Gabinete de Seguridad señaló que en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se identificaron operaciones irregulares de "Limones", vinculadas con extorsión, fraude y "lavado" de dinero.