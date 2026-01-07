Detienen a edil morenista ligado a grupos criminales

Ernesto Cruz Díaz, alcalde morenista de Cintalapa, municipio fronterizo con Oaxaca, golpeado por la violencia desde 2021, fue detenido por autoridades federales y estatales este lunes, acusado de estar ligado a grupos criminales.

La Fiscalía de Chiapas informó que el alcalde Ernesto Cruz fue detenido en un operativo realizado por elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Policía Estatal, por su presunta vinculación con grupos criminales que operan en el área.

"Se integra una carpeta de investigación adicional en contra del imputado, quien fungía como presidente municipal de Cintalapa, por la posible vinculación con grupos criminales", dio a conocer.

Además de su posible vinculación con grupos criminales, Ernesto Cruz está acusado de los delitos de corrupción y malversación de recursos públicos; también se le han fincado cargos por ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad.

Aunado a su detención, este martes, también fueron arrestados la síndica municipal Sally E. Gallardo Núñez y el tesorero del ayuntamiento, Reynol Valencia Cruz, funcionarios de confianza del alcalde, para ser investigados por los delitos de malversación de recursos públicos y otros.

Ante la ausencia de Cruz Díaz, se espera que el cabildo designe a un alcalde sustituto y sea el Congreso que lo ratifique en el cargo, para que concluya el periodo constitucional.

Después de su detención, la Secretaría de Seguridad del Pueblo declaró que en Chiapas "la ley se cumple" porque "quien abuse del poder, enfrenta la justicia".

Por este hecho, también se pronunció Morena, quien reafirmó su compromiso con la paz, la transparencia y el respeto a la ley en Chiapas, porque "son condiciones indispensables para la tranquilidad social y la confianza ciudadana".

Cabe señalar que no es la primera vez que se implementaba un operativo en la alcaldía de Cintalapa, ya que el 12 de agosto del 2024, soldados de la VII Región Militar, Guardia Nacional, Policía Estatal y Fuerza y Reacción Inmediata Pakal, detuvieron a 59 agentes de la Policía Municipal y al director de la corporación, Ulber Martínez Flores, funcionario de alta confianza del edil.



