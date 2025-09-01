Detienen en Chiapas a implicados en asesinato de abogado

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.

Policías de Chiapas y Tabasco detuvieron a Gumaro "N", Brian "N", Lorenzo "N" y Alejandro "N", como presuntos responsables del homicidio del abogado Rafael Arturo Vila Chávez, hermano del delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato, Alejandro Vila Chávez, asesinado a balazos la noche del pasado martes, 26 de agosto en el municipio de Pichucalco, colindante con el estado de Tabasco.

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca informó durante una transmisión que Gumaro N "es el autor material" del asesinato, mientras que Brian "N", Lorenzo "N" y Alejandro "N", son copartícipes; uno de ellos conducía la motocicleta en la que Gumaro "N" huyó después de asesinar al abogado. Los otros dos esperaban en el vehículo que escoltó la huida

En el operativo fue asegurada el arma de fuego y la motocicleta utilizada en el homicidio. La línea de investigación establece que fue por una venganza contra la víctima que ejercía la abogacía.

Resulta que "una persona que había contratado sus servicios, estaba inconforme con la asesoría legal, por lo cual desde un penal del estado de Tabasco ordenó la ejecución". Enfatizó que se continúa con la investigación para imputarle la autoría intelectual a dicha persona.

El fiscal Llaven Abarca afirmó que tienen la colaboración total de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, con quienes tuvieron una comunicación inmediata, "y nos dieron todas las facilidades para realizar la investigación, sin que los delincuentes lograran su cometido de darse a la fuga".

El mensaje, destacó el fiscal general Llaven Abarca es que " iremos por los delincuentes donde quiera que estén. Así que no habrá impunidad en ningún tipo de delitos cometidos en Chiapas; seguimos firmes para mantener al estado como la entidad más segura del país".

El funcionario estatal informó que también fue detenido Axel N, como responsable de un feminicidio en grado de tentativa ocurrido en el barrio San Roque de Tuxtla Gutiérrez, el 29 de agosto pasado.

La víctima del delito, quien está embarazada, recibió asistencia médica oportuna y se encuentra fuera de peligro. Así que "pediremos la pena máxima de 65 años de prisión" por ese agravio, manifestó.

Respecto al homicidio de Héctor "N", cometido el pasado 26 del pasado mes en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, de cuyo ayuntamiento fue colaborador, Llaven Abarca indicó que fue detenido Enrique "N" como presunto responsable.