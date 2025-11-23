Prisión preventiva a ´El Licenciado´ y escoltas de Manzo

Durante la audiencia realizada en los juzgados del Poder Judicial del Estado, en el penal de Mil Cumbres, el juez Luis Fernando Díaz Parra impuso la medida cautelar a los ocho detenidos, quienes solicitaron el plazo constitucional de 144 horas para definir su situación jurídica.

¿Qué ocurrió?

Será el próximo miércoles cuando se determine si todos serán vinculados a proceso por su presunta participación en el homicidio de Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre en el centro de Uruapan, según reportes locales.

Los siete escoltas, detenidos el viernes por la Fiscalía estatal, fueron recluidos en el Centro de Custodia de Alto Impacto, mientras que Jorge Armando N., presunto miembro del CJNG, continuará en el penal del Altiplano. El juez rechazó la petición de su defensa para trasladarlo al mismo centro donde están los escoltas.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La audiencia comenzó alrededor de las 5:00 de la mañana y concluyó al mediodía, indicaron fuentes cercanas al proceso. Las autoridades están a la espera de la decisión judicial que determinará el futuro de los detenidos en este caso de gran relevancia para la seguridad en la región.