Capturan a ‘piratas’

Dos sujetos que asaltaron el 18 de agosto en Campeche la plataforma Akal Romeo, de Pemex, fueron detenidos por autoridades ministeriales y federales en Tabasco.

La Fiscalía de esa entidad, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), informó sobre esta detención que se registró en el Municipio de Paraíso, cuando los señalados descendían de una embarcación con algunos objetos robados. “Es un robo de equipamiento a plataformas marítimas en Campeche, los elementos de investigación de Tabasco se coordinaron con Marina y detuvieron a dos masculinos relacionados, se recuperaron diversos equipos y estamos trabajando con la FGR para atender el tema”, explicó Óscar Vázquez, el Fiscal General de la entidad.

Los detenidos, identificados como Juan Luis “N” y Johnny de Jesús “N”, fueron encontrados en posesión de 30 equipos de respiración autónoma, una embarcación pequeña y un teléfono celular.

“Al identificar a los presuntos responsables, éstos emprendieron la huida en una embarcación, tipo lancha, y tras la persecución lograron su aprehensión en las inmediaciones de la laguna Mecoacán, en el municipio de Paraíso”, precisó la institución ministerial. La semana pasada, Grupo REFORMA informó que la plataforma Akal Romeo, ubicada en alta mar, a unos 90 kilómetros de las costas de Ciudad del Carmen, fue asaltada por hombres armados y encapuchados alrededor de las 22:00 horas del 18 de agosto.

Se informó que los hombres sustrajeron alrededor de 50 Equipos de Respiración Autónoma (ERA), utilizados para las labores de seguridad en ambientes confinados.