Caen dos ligados al Cártel del Noreste en NL

El Gabinete de Seguridad informó que fueron detenidos en Nuevo León, un hombre y una mujer relacionados con el Cártel del Noreste, a quienes además les aseguraron 186 dosis de marihuana, cocaína y metanfetamina.

Por medio de una publicación en redes sociales, las autoridades federales dijeron que a las personas detenidas también les decomisaron un arma corta, cartuchos, dinero en efectivo y básculas grameras.

Acciones de la autoridad en Nuevo León

Su detención ocurrió como resultado de trabajos de inteligencia y una denuncia ciudadana en la entidad. En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Fuerza Civil de Nuevo León.