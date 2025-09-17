Caen 11 de la facción 'Los Chapitos' en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO.- Once personas ligadas a la facción de "Los Chapitos", del Cártel de Sinaloa, fueron detenidas en esta entidad en posesión de armas largas, cartuchos y equipo táctico.

En Navolato, elementos de la Marina capturaron a tres hombres en el poblado Las Trancas, a quienes les aseguraron tres armas largas, 19 cargadores y chalecos tácticos.

En otro operativo en el mismo Municipio, fuerzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Semar detuvieron a ocho sujetos más con 10 armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico, seis vehículos y dos motocicletas.

Aparte, en un operativo efectuado en Concordia, personal de la Marina, desplegado en los poblados El Alto, Pichilingue, San Juan de Jacobo y Las Iguanas, localizó dos vehículos con reporte de robo -uno de ellos con blindaje artesanal-, además de 23 artefactos explosivos improvisados, dos granadas, 38 cargadores, 1,046 cartuchos, cascos balísticos y diversas dosis de droga.

El reporte del Gabinete de Seguridad también informó que en Guerrero se realizaron aseguramientos en Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, donde fueron detenidos tres sujetos y aseguraron seis vehículos, tres armas largas, cartuchos, equipo táctico y droga.