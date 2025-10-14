Muere abogado David Cohen tras ataque en Ciudad Judicial

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que en los primeros minutos de este martes falleció el abogado David Cohen Sacal, que resultó herido tras ser agredido a balazos la tarde del lunes 13 de octubre en las inmediaciones de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los informes médicos, la víctima, de 48 años, murió a consecuencia de las lesiones producidas por disparo de arma de fuego, mientras recibía atención en un hospital privado de la Ciudad de México.

La FGJCDMX mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y ejercer acción penal por el delito de homicidio contra el probable responsable, Héctor "N", de 18 años, quien fue detenido inmediatamente después de los acontecimientos por un agente de la Policía de Investigación (PDI) y permanece hospitalizado bajo custodia.

La Fiscalía CDMX refrenda su compromiso de garantizar el acceso a justicia a la víctima y sus familiares.