Capturan a operador financiero de CJNG

Capturan a operador financiero de CJNGOscar Antonio Álvarez González, considerado lavador de dinero del CJNG, es detenido en el AICM procedente de un vuelo de Barcelona.
Autoridades federales detuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a Oscar Antonio Álvarez González, considerado principal operador financiero del CJNG, y quien procedía de un vuelo de Barcelona. De acuerdo con expedientes judiciales, este personaje es considerado lavador de dinero al servicio de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y de Abraham Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo”, en un esquema de compra de propiedades y empresas del ámbito tequilero y ganadero.
