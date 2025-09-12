Capturan a operador financiero de CJNG

Autoridades federales detuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a Oscar Antonio Álvarez González, considerado principal operador financiero del CJNG, y quien procedía de un vuelo de Barcelona. De acuerdo con expedientes judiciales, este personaje es considerado lavador de dinero al servicio de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y de Abraham Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo”, en un esquema de compra de propiedades y empresas del ámbito tequilero y ganadero.