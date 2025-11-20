Asisten 150 personas a segunda marcha de Generación Z en CDMX

Cinco hombres -uno de ellos menor de edad- fueron presentados ante el Juez Cívico por su presunta participación en una riña que tuvo lugar durante la manifestación de la Generación Z, a la que se convocó este 20 de noviembre, a la par que tenía lugar el desfile con motivo del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, dio a conocer la Secretaría de Gobierno de la CDMX.

Además, una persona fue presentada ante el Ministerio Público por posesión de narcóticos.

¿Qué ocurrió?

En una tarjeta informativa, la dependencia reportó la asistencia de 150 personas en la movilización, y señaló que, durante su desarrollo, se registró una riña entre particulares, en el entronque de Paseo de la Reforma y Guerrero, por lo que personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito intervino para disuadir la confrontación. Como resultado, cinco hombres de 17, 22, 24, 25 y 27 años fueron presentados ante el Juez Cívico por su presunta participación. Además, un joven de 19 años, en posesión de posibles narcóticos fue presentado ante el agente del Ministerio Público para realizar las investigaciones correspondientes.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

De acuerdo con la Secretaría, la movilización inició en el Ángel de la Independencia y avanzó sobre Paseo de la Reforma, donde presentó una interrupción momentánea a la altura de la Glorieta de las Mujeres que Luchan/Amajac. Explicó que, tras un diálogo sostenido en Reforma, se acordó permitir su avance una vez que la retaguardia del desfile concluyó su paso y el personal operativo se retiró de la ruta.

La marcha continuó hacia el Centro Histórico hasta llegar a la calle de Palma y 5 de Mayo, donde fue detenida debido a que la logística del desfile seguía en proceso de retiro en la plancha del Zócalo capitalino. Además, sobre Madero fueron decomisados toletes, máscaras de gas y cadenas.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Asimismo, se registró que un pequeño grupo de personas encapuchadas ingresó al Zócalo por la calle 16 de Septiembre; sin embargo, su expresión no pasó a mayores ni generó incidentes relevantes.